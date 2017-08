Glitter, eerbetonen en de erfenis van Lennon: dit was dag 3 van Jazz Middelheim

Nergens wordt zo kwistig in eerbetonen gegrossierd als in jazz. In een genre dat onophoudelijk in verandering en hopeloos versplinterd is, blijven de zwaargewichten uit het verleden voor de modale liefhebber de wegwijzers doorheen het doolhof van de hedendaagse scène. Toepasselijk ook: het jaar waarin het honderdjarige jubileum van jazzopnames wordt gevierd, mag er even achteruitgeblikt worden. Met Art Blakey, Charlie Mingus en Thelonious Monk, werden drie helden van de bop muzikaal geëerd. Daarnaast was er ook nog plaats voor een Beatle. Maar die is sowieso hors catégorie, n'est-ce pas?

...