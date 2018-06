Gent Jazz 2018 - Dag één

Ghostpoet - 16u30

Een festival openen, het is nog maar zelden een cadeau gebleken. Dat mocht ook Londenaar Obaro Ejimiwe, aka Ghostpoet, ervaren op deze eerste dag van Gent Jazz. Slechts een handvol mensen daagden op wanneer hij aan zijn set begon op deze zonovergoten vrijdagnamiddag. Gelukkige zwol dat aantal geleidelijk aan, om toch te eindigen in een 200-tal kijklustigen. Zij deden er hun voordeel mee.

Ghostpoet, dat zich op de Gentse Bijloke aandiende als een vijftal in klassieke bezetting (zang, drums, synths, bass en gitaar) zette meteen sterk in met twee pareltjes Many moods at midnight en X marks the spot, die laatste drijvend op een riff en baslijn verwant aan Interpol: groovy en bezwerend in één. Tussen de nummers door was Ghostpoet (gekleed in zwart maatpak, gouden paternoster rond de nek) weinig spraakzaam, enkel na het derde nummer richtte hij zich even tot de schaars opgekomen fanbase: 'I'm Ghostpoet and I'm going to play music for a while.' Korte pauze. 'That's it actually.'

Verder liet hij de muziek spreken. Aanstekelijke gitaarrock, afgewisseld met een flard live drum'n bass (Meltdown), of ingetogen triphop (Trouble and Me). Obaro voerde zijn band aan als een boze priester voor het altaar van verdoemenis. Vrolijk word je niet van zijn teksten, maar je aandacht grijpt hij wel.

Naar het einde toe wisselde toetseniste en backing vocaliste Clare Maguire haar keyboard in voor een viool, wat de aanzet bleek tot een bloedmooi en melancholisch Palm Trees. Wat ons betreft het hoogtepunt van een gebalde set waarin liefst zestien nummers passeerden in iets meer dan een uurtje. Neen, we hebben ons niet verveeld. Deze man verdient een hogere plek op de affiche... zijn muziek glorieert bij het vallen van de duisternis.

Baxter Dury - 18u30

The Sausage man, the Salamander, Mister Maserati, Morgan 'fuckin' Freeman. Baxter Dury is het allemaal. Het duurde tot de hitsingle Miami en Dury aan zijn bloemlezing aan eretitels begon, afgetrapt met de zinsnede 'I don't think you realise how succesful I am', vooraleer het publiek helemaal mee was en het wellicht door had dat je de teksten en performance van de Brit niet te serieus moet nemen.

De eerste helft van zijn show -de zaal was ondertussen aardig volgelopen- wisten de toeschouwers zich niet meteen een houding te geven, zo leek het. De in ironie gedrenkte en groteske teksten werden vertolkt met een vuistdik accent, alsof je live zat te luisteren naar een aflevering van Monty Python. Baxter Dury heeft al een prima oeuvre bijeen gepend sinds zijn debuut Oscar Brown (ook al een prima plaatje) in 2001, alleen blijft dat wat onderbelicht omdat hij zich zo over the top presenteert.

Nochtans: dikke fun gegarandeerd met the Sausage Man. Tussen de nummers in als een volleerde Tom Cruise jonglerend met een wijnglas. Lekker keuvelend met zijn gitarist tíjdens een nummer. Robotdansen en dad dancing à volonté -het leek wel een ode aan hoofdact David Byrne later op de avond.

Naarmate de set vorderde zagen ook de toehoorders er steeds meer de gein van in. Het gamma aan vreemde danspasjes van jong & oud (maar vooral oud) groeide exponentieel mee met de tirades en scheldwoorden die Baxter Dury er tegenaan gooide. Hilarisch ook hoe zijn twee zangeressen Madelaine en Lesley de in vitriool gedrenkte refreintjes met uitgestreken gezicht vertolkten. Punk, but not as you know it. Het funky en met veel swagger gebrachte August ('As hopeless as I am' opent Dury daarin), het speelse en zwoele Happy Soup of de pulserende Joy Division-hommage Picnic on the Edge: Baxter Dury biologeerde en fascineerde.

Innoverend is zijn muziek niet. Puur muzikaal zou je het zelfs brave, sensuele synthpop kunnen noemen, maar met zijn scherpe pen en dito tong weet de zoon van wijlen punkboegbeeld Ian Dury zich te onderscheiden van de doorsnee popartiest. Een filosoof in het diepst van zijn gedachten, want, zo gaf hij ons nog mee: 'If you treat a dog like a human, what will happen? It will treat you as a dog.' Denk daar maar eens over na! Fascinerende kerel. Of hadden we dat al gezegd?

Nneka - 20u30

Met de muzikanten al op het podium en Nneka vanuit de coulissen neuriënd, werd van bij de eerste noten een haast mystieke sfeer gecreëerd. Om een minuutje later te ontvlammen in een reggaevibe zodra de Duits- Nigeriaanse zangeres op het podium verscheen. Die afwisseling tussen religieus en feestelijk behoort tot haar trademarks. Vergeleken met haar medemuzikanten en op zo een groot podium viel des te meer op hoe klein en frêle Nneka eigenlijk oogt. Wanneer ze niet op een podium staat, heet ze een eerder introvert type te zijn, maar eens ze daarop plaatsneemt: wat een présence en wat een stem!

In het begin van de set nog iets te schel en luid afgesteld in de mix, vanaf het derde nummer al makkelijker behapbaar. Echt inkomen deden we pas vanaf het vierde nummer, de hitsingle My Shining Star: sommigen misschien meer bekend in de uptempoversie van Joe Goddard, hier solo op gitaar gebracht. Enig mooi. Ook het nummer daaraan voorafgaand, My Love My Love, paste in dat rijtje van zeemzoete en romantische popsongs waar ze met haar in honing gedrenkte stem een patent op heeft.

Maar Nneka Lucia Egbuna is meer dan dat. Geëngageerd en maatschappijkritisch. Door haar achtergrond in Nigeria -mishandeling door haar stiefmoeder- vluchtte ze naar Duitsland, het land van haar biologische moeder. Daar belandde ze als negentienjarige eerst in een vluchtelingencentrum. Stap per stap werkte ze zich op tot de grande dame van de Afropop die ze nu is. Dat ze die status waard is, bewees ze vooral met de krachtige manier waarop ze haar set afsloot. Een emotionele monoloog waarin ze pleitte voor meer verdraagzaamheid, het aanvaarden van imperfectie ('That imperfection made me perform.') en empathie voor de mindergegoeden onder ons ('I don't believe we need to suffer first before we get enlightenment.').

Dat intermezzo, waarin ze tot tranen toe opriep tot eendracht -'I am, we are', herhaalde ze als een mantra-, mondde uit in een sprankelende en energieke versie van Heartbeat, die andere hit van haar. Een topnummer, dat live nog meer impact had, het hoogtepunt van de anderhalf uur durende set op Gent Jazz. Go out with a bang, heet zoiets. Alleen jammer van die paar iets te lang uitgesponnen jams aan het begin van de set en de nogal lullige ska-versie van White Stripes' Seven Nations Army. Niet doen, Nneka, je kunt zonder.

David Byrne - 22u30

De hoofdschotel van de avond, zoveel was duidelijk aan het talrijk opgekomen en hongerige publiek. Daaronder heel wat mensen uit de Talking Heads-generatie, met grijs als de dominante haarkleur. Grijs was ook de kleur van het maatpak waarmee David Byrne op de bühne verscheen, eenzaam gezeten op een stoel. Met in zijn linkerhand een replica -zo hopen we toch- van een menselijk brein.

David Byrne maakt er op deze American Utopia-tour een totaalspektakel van. Het meest intensieve en conceptuele muzikale project sinds Stop Making Sense, aldus de New Yorkse artistieke duizendpoot himself. Bij momenten had je dan ook de indruk naar een theaterstuk te kijken, of een videoclip. David Byrne is overduidelijk een artiest die groot werd in de hele videoclipcultuur. Het visuele aspect haast even belangrijk als het muzikale in zijn performance. Choreografieën, lichtgebruik, timing van bewegingen of breaks: pure perfectie.

Na zijn theatrale opener Here zette Byrne de tent meteen in vuur en vlam met de commerciële topper Lazy, vergezeld van een ingestudeerd dansje. Noblesse oblige voor de koning van de dad dance. Mensen rondom ons kropen op stoelen, alsof ze op de luidsprekers kropen in een discotheek. Alle remmen los. En dat vanaf het tweede nummer! Als een stoomtrein denderde Byrne en zijn elfkoppige marching band (netjes gediversifieerd in blank, zwart, oud en jong) over het Gentse publiek heen. Slippery People, een klassieker uit het Talking Heads-repertoire, passeerde de revue. Gevolgd door I should watch TV, een nummer dat hij samen schreef met St Vincent. Het zijn die momenten dat je plots weer beseft hoe rijk geschakeerd dat oeuvre van Byrne is. Los dan nog van zijn bezigheden als auteur en beeldend kunstenaar.

Zijn stembereik zal hem altijd wel beperken als zanger, maar niemand klinkt als Byrne en hij countert dat beperkte bereik met oog voor detail, visuele spielerei en spitsvondige teksten doorspekt met ironie en sarcasme. Zoals in Dog's Mind en Everybody comes to my house, twee nummers uit zijn recentste plaats American Utopia, met als hoofdthema de politieke neergang van zijn thuisland. 'If you get the chance to vote, go and vote, it matters', smeekte de witharige, blootvoetse muziekprofessor ons in een van zijn bindteksten. Even een serieus momentje. Waarop Once in a lifetime ingezet werd en het dak er weer af ging.

Halverwege beleefde de set een dipje, met wat ons betreft een minder geïnspireerd Born under punches (Talking Heads), om vervolgens te herpakken en de laatste rechte lijn in te zetten met een disruptief en grappig gebrachte I dance like this. Het moment waarop Byrne en zijn band enthousiast bleven dansen terwijl de muziek bewust wegvalt, toverde op menig smoeltje rond ons een brede glimlach. Met het positieve, funky trio Everyday is a miracle, Like humans do en Burning down the house zette de 65-jarige Byrne de kroon op het werk. Oud worden in stijl, bedachten we ons. Aan optimisme, scherpte en energie amper ingeboet. Integendeel.

Gent Jazz beleefde een eerste dag die de lat meteen zéér hoog legt voor de rest van het festival. Een opening met bravoure, want vijf persoonlijkheden die elk op hun manier begeesterden. Van de bezwerende, haast sjamanistische Ghostpoet, over de gespeelde arrogantie van Baxter Dury, het sociale engagement van Nneka en de creatieve alleskunner Byrne tot afsluiter Charlotte Adigéry (WWWater).

Want wie nog geen heup uit de kom had gedanst bij Byrne kon vanaf middernacht nog een klein uurtje terecht in de tent aan de Garden Stage, waar de Gentse Adigéry een 'thuismatch' speelde, zoals ze het zelf aankondigde. Geassisteerd door Steve Slingeneyer (Soulwax) achter de drums en Boris Zeebroek (Hong Kong Dong) aan de knoppen bracht WWWater een stomende set vol house, elektrosoul en verleidende beats. Met haar veelzijdige stem als sprankelende fontein waaraan de feestgrage festivalganger zich kon laven, dansend de nacht in.