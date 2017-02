Few Bits (en Kite Base) in de ABClub: De Belgische helden van de blogosfeer

Girl Power troef in de ABClub, want met het duo Kite Base, een afsplitsing van Savages, en Few Bits, de groep van zangeres Karolien Van Ransbeek, stond de avond volledig in het teken van het dubbele X-chromosoom. Resultaat: een dubbelconcert dat boeide van de eerste tot de laatste noot.