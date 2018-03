De langgerekte trip van Bed Rugs in Het Oude Badhuis: paddenstoelen als ontbijt

Hard Fun Grand Design, zo heet de nieuwe plaat van Bed Rugs. Het ambitieuze project telt maar liefst 26 nummers vol doordachte, kleurrijke en poppy psychedelica. De Antwerpenaren staken ook nog eens de plas over naar Amerika om er in Athens, Georgia samen te hokken met de producerstandem Derek Almstead en Will Cullen Hart. De heren verdienden eerder hun strepen bij The Olivia Tremor Contr...