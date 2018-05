Courtney Barnett maakte van nonchalance een sport in de AB

Het gaat snel voor Courtney Barnett. De 30-jarige singer-songwriter uit Melbourne schreef in vijf jaar tijd een opmerkelijke discografie bij elkaar. Na twee beloftevolle ep's werd haar debuutplaat Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit in 2015 wereldwijd onthaald met lovende kritieken, en vorig jaar hokte ze samen met indieheld Kurt Vile op het uitstekende Lotta Sea Lice.

