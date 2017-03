Coely in de AB: een geboren performer

'Fuck it! I got it! You feeling me now?' spuwde Coely in een volgepropte AB. Haar collega-rappers Darrell Cole en DVTCH NORRIS voelden haar, wij voelden haar én jullie voelden haar. Op het podium stond dan ook een geboren performer, met een joekel van een soulstem en een internationaal geluid. Straight outta Antwerpen.