Cigarettes After Sex in Trix: Gracieuze slaapwandelaars

Beetje eenvormig bij een eerste kennismaking, betoverend bij herhaalde blootstelling. Zo ervaren wij de muziek van Cigarettes After Sex, een ambient popband uit Brooklyn die, nog vóór de release van zijn eerste volwaardige cd, al tot een internetfenomeen is uitgegroeid. Terecht, zo bleek in Trix.