Charlotte Gainsbourg in de Botanique: tranen op de dansvloer

Als dochter van Franse popiconen Serge Gainsbourg en Jane Birkin heeft Charlotte Gainsbourg de juiste genen mee, maar de zangeres en actrice staat al veel te lang met succes op eigen benen om het daar nog over te hebben. Dan praten we liever door over Rest, alweer het zesde album van mademoiselle Gainsbourg. Het is de plaat van de bevestiging, niet alleen omdat het haar meest persoonlijke werk is, maar ook omdat de muzikante voor een muzikale stijlbreuk koos. De 47-jarige zangeres zocht dansbaardere oorden op met be...