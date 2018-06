Bryan Ferry & het Metropole Orkest grepen ons niet helemaal bij het nekvel in de Lotto Arena

Ferry, geboren als mijnwerkerszoon maar geschoold in de Schone Kunsten, is altijd al een toonbeeld van verfijning en elegantie geweest. Op zijn 72ste belichaamt de man nog steeds stijl en grandeur en ook in Antwerpen had hij zich weer in een pak van onberispelijke snit gehesen. U begrijpt meteen waarom de zanger de lounge lizard of rock wordt genoemd.

...