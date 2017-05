Broken Social Scene in Trix: ode aan een ongebreidelde gemeenschapsgeest

Zeven jaar was het geleden sinds de Canadese indie-supergroep Broken Social Scene nog iets van zich had laten horen, maar Kevin Drew en de zijnen zijn weer helemaal terug. Op 7 juli verschijnt hun nieuwe cd 'Hug of Thunder' en hun come-backshow in Trix klonk al even overweldigend.