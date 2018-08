Britney Spears in het Sportpaleis: go-go dansen voor gevorderden

Bij kind- en tienersterren zijn een strikte opvoeding en een dominante ouder à la Joseph Jackson of Cissy Houston zelden veraf, en daarop is Britney Spears geen uitzondering. De zelfverklaarde "Miss American Dream" was als kind al geabonneerd op talentenjachten en belandde op haar elfde in Disney Channels Mickey Mouse Club, samen met onder meer Justin Timberlake en Christina Aguilera. Met dank aan moeder Lynne dus, die haar aandeel in Britney's steile opmars (en vroege alcoholgebruik) later betreurde en haar eigen biografie naar verluidt "It's All My Fault" wilde dopen.

