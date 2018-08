Blonde Redhead in het Rivierenhof: songs als dansende kaarsvlammetjes

Het New Yorkse Blonde Redhead is al meer dan twintig jaar actief en in die tijd is zijn sound ingrijpend geëvolueerd. In het Rivierenhof toonde het noiserocktrio van weleer zich van zijn sierlijkste, dromerigste en meest melodieuze kant.