Bij Eddie Vedder, (bijna) solo in de Lotto Arena, was spontaneïteit het sleutelwoord

Om hem met Pearl Jam aan het werk te zien moet je al naar een stadion of een groot festival afzakken, maar in zijn eentje gaf Eddie Vedder gewoon een huiskamerconcert in de Lotto Arena. Geen klein zaaltje, neen, maar de zanger deed er wel alles aan om het knus en intiem te doen lijken.