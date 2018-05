Bevlogen Novastar 'geeft gas' in de ABClub

'Zó schooooon!', riep een vrouwelijke fan verrukt, nadat Joost Zweegers in de ABClub weer eens een doorvoelde lovesong had prijsgegeven. En wie waren wij om haar tegen te spreken? Je krijgt Novastar nu eenmaal niet alle dagen in een intieme setting te zien.