Beatdokters, bombast en een brexit-bigband: dit was dag 2 van Jazz Middelheim (met Matthew Herbert en Cinematic Orchestra)

Vijftig jaar geleden stond het al op de cover van het toonaangevende jazzblad Downbeat: 'Jazz as we know it is dead.' Geen wonder dat dag twee van Jazz Middelheim volledig in het teken stond van pop en beats. En dat zorgde meteen voor meer volk in Park Den Brandt.