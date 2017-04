Bazart in de Lotto Arena: tussen entertainen en beroeren

2.383.996 views voor de clip bij Goud, 26 weken in de Vlaamse Ultratop-10 met debuutplaat Echo. 3 volgepropte AB-shows, 5 MIA's: de cijfers staan al langer aan Bazarts kant. Dat mondde dit weekend uit in twee uitverkochte Lotto Arena-concerten. Op de eerste avond was er nog maar één vraag die beantwoord diende te worden: was iedereen hier alleen maar om te springen tijdens Goud?