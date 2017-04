Bazart in de Lotto Arena: meer dan Goud en Brasschaathaar

2.383.996 weergaven van de videoclip van Goud. 26 weken in de top 10 van de Vlaamse Ultratop met debuutplaat Echo. 5 MIA's. 3 volgepropte shows in de AB en evenveel nektapijtjes onder de noemer 'Brasschaathaar'. En dit weekend 2 uitverkochte optredens in de Lotto Arena, wat op zijn beurt meer dan 10.000 tickets betekent. De cijfers staan aan Bazarts kant, zoveel is duidelijk. Op de eerste avond van Bazarts tweedaagse in de Lotto Arena was er nog maar één vraag die beantwoord moest worden: was iedereen hier alleen maar om te springen tijdens Goud?