Aan energie geen gebrek bij Foo Fighters, maar ze hebben dringend een eindredacteur nodig

HET CONCERT: Foo Fighters in Sportpaleis, Antwerpen op 11/6.IN EEN ZIN: Grohl en zijn gezellen hadden er zin in, legden een bewonderenswaardige energie aan de dag en keken niet op een hit meer of minder, maar de al te langdradige uitweidingen haalden helaas de vaart uit de set.HOOGTEPUNTEN: The Pretender, My Hero, These Days, Under My Wheels, Monkey Wrench, Wheels, Best of You, Times Like These, This is A Call, Everlong...DIEPTEPUNT: Under Pressure.QUOTE van Dave Grohl: 'Do you know why we're here? I'll tell you why we're here. We're here to play some fuckin' rock 'n' roll. Do you like this rock 'n' roll shit? Als je het volgende nummer kent, zing dan mee. En als je het níét kent, zing dan ook maar.'

