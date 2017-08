Cocktails en exclusieve luisterbeurten: dit zijn de geheimpjes op Pukkelpop

Sinds de laatste update van de line-up van Pukkelpop, met onder meer een tweede Taminoshow, is de affiche van het Limburgse festival compleet, inclusief de lijst van sprekers die in de Think Tank hun kennis en expertise komen uiteenzetten. Maar daarmee is nog niet alles van Pukkelpop geweten.

Zo heeft de organisatie, ergens op het terrein, een Secret Room neergepoot, die elke dag van 11 tot 23 uur open zal zijn. De locatie is onbekend en ook over het opzet is weinig geweten. Dat er cocktails zullen zijn, willen ze in Kiewit al wel kwijt.

Daarnaast organiseren Pukkelpop en Humo kleine intieme concerten van enkele bands uit de line-up. Hoe u een plaatsje op zo'n concert kunt bemachtigen, komt u te weten op de Humostand.

Nog meer secrets zijn er voor de fans van The National, The War On Drugs, Queens of The Stone Age of Grizzly Bear. Die kunnen de nieuwe plaat van hun favoriete band op Pukkelpop in avant-première beluisteren met negentien andere geluksvogels. Er zijn acht luistersessies per dag gepland, twee per band.

Voor Pukkelpop, dat van 16 t.e.m. 19 augustus plaatsvindt, zijn nog tickets verkrijgbaar. Enkel de kaartjes voor zaterdag zijn uitverkocht.