Chuck Berry's nalatenschap zweeft nog een miljard jaar door de ruimte

Chuck Berry is overleden, maar zijn muziek blijft. Toch al zeker zijn hit 'Johnny B. Goode'. Die single zwerft namelijk al enkele decennia door de ruimte en zal dat nog wel even blijven doen.

Met het Voyager Golden Records project wilden enkele wetenschappers eventueel buitenaards leven laten weten dat er zoiets bestaat als de aarde en de mens. De in 1977 gelanceerde Voyager bevat enkele platen met daarop beelden en geluiden die een goed beeld moeten scheppen van hoe het leven op onze planeet eruit ziet.

Naast opnames van klassieke stukken, zoals van Bach en Beethoven, natuurgeluiden, begroetingen in 55 talen en allerlei volksliederen, siert ook Chuck Berry's 'Johnny B. Goode' een van de platen, om de vinders van de Voyager Golden Records te laten weten "dat er ook veel adolescenten op de aarde zijn".

Op zijn zestigste verjaardag kreeg Berry deze brief van initiatiefnemer Carl Sagan waarin hij hem meldt dat zijn muziek nu echt onsterfelijk is geworden.

Uiteraard is de kans dat de platen ooit gevonden worden door buitenaards leven gigantisch klein. (Net zoals de kans dat dat leven dan zou weten hoe je een grammofoonplaat moet afspelen.) Daarom wordt het optimistische project meer gezien als een boodschap aan de mens van de toekomst: de levensduur van de platen is berekend op een miljard jaar. Tot zo lang is Chuck Berry's nalatenschap dus alvast verzekerd.