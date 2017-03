Chuck Berry in tien essentiële songs

Maybellene (1955)

Chuck Berry's eerste single was een amper eerder gehoorde combinatie van hillbilly country, blues en up tempo jazz en luidde het tijdperk van de rock & roll in. 'Maybellene' wordt een van de eerste argumenten om een latere uitspraak van Keith Richards in Rolling Stone te staven: "Chuck had the swing. There's rock, but it's the roll that counts".

Brown Eyed Handsome Man (1956)

De inspiratie voor 'Brown Eyed Handsome Man' vond Berry tijdens een tournee door regio's in Californië waar vooral Afro-Amerikanen en Latino-Amerikanen woonden. Hij beschrijft de ervaring zelf in zijn autobiografie: "I didn't see too many blue eyes." Tijdens die tournee zou hij een rondhangende man hebben zien opgepakt worden door de politie, waarna enkele vrouwen de politieagent overtuigden hem te laten gaan.

Roll over Beethoven (1956)

Lucy, de zus van Chuck Berry, moet nogal een kreng geweest zijn. Ze speelde zo vaak haar klassiek repertoire op de familiepiano dat de kleine Chuck nooit de kans kreeg om te tokkelen. 'Roll over Beethoven' kan dus gerust gezien worden als een finale steek in een gevecht tussen broer en zus, al kondigt het ook een nieuw era aan in de muziekgeschiedenis: Roll over, Beethoven / And tell Tchaikovsky the news. Rock & roll is een blijver.

Rock and Roll Music (1957)

Berry schreef wellicht de beste ode aan rock & roll ooit geschreven. In zijn autobiografie schreef hij erover: "Ik moest iets creëren dat rock & roll helemaal kon vatten. De tekst moest echt elk aspect ervan definiëren." Dat heeft hij zo kundig gedaan dat The Beatles het lied in 1964 gecoverd hebben en The Beach Boys in 1976.

Johnny B. Goode (1958)

'Johnny B. Goode' is de eerste rock & roll hit die gaat over het leven als rock & roll-ster. Daarvoor putte Berry inspiratie uit zijn eigen leven: net als het titelpersonage kwam hij naar een grote stad om faam te zoeken. In 1955 ontmoette hij Muddy Waters en in 1958 was hij de grootste hitschrijver in de rock & roll na Elvis Presley - die zich overigens jaloers toonde op het schrijverstalent van Berry. De originele tekst luidde overigens "That little colored boy could play", volgens Berry, maar "ik heb dat veranderd naar 'country boy', anders zou het niet gespeeld worden op de radio."

Sweet little sixteen (1958)

De levensvreugde spat ervan af in 'Sweet little sixteen'. Het is een ode aan de jeugd, Amerika en de muziek die ook The Beach Boys later inspireerde tot het schrijven van 'Surfin' Usa'. Al baseerden ze zich misschien net iets te veel op de hit van Berry, want die dreigde een rechtszaak aan te spannen wegens plagiaat. Die is er uiteindelijk niet gekomen omdat The Beach Boys hem als schrijver erkenden.

Memphis, Tennessee (1959)

The Beatles, Elvis Presley en Johnny Rivers zijn maar enkele artiesten die de song over het mislukte telefoontje van kleine Marie hebben gecoverd. Berry zingt over een zesjarige dochter die in contact probeert te komen met haar vader nadat haar ouders gescheiden zijn, maar ze slaagt er niet in hem te bereiken of een nummer achter te laten. In 1964 zal Berry met 'Little Marie' een vervolg zingen op het hartverscheurende verhaal.

You never can tell (1964)

Chuck Berry schreef zijn hit - die Quentin Tarantino in 1994 zou gebruiken in Pulp Fiction - toen hij een gevangenisstraf uitzat in de Missouri's Federal Medical Center gevangenis. Daar belandde hij wegens zedenfeiten met een 14-jarige, maar zijn straf weerhield de man niet om te schrijven over een 'teenage wedding' en 'skeptical old folks'. Opmerkelijk is dat de gitaarheld in 'You never can tell' vooral piano en blazers laat schitteren.

No particular place to go (1964)

Ook dit nummer over tieners en vrijheid schreef Berry toen hij vastzat. De melodie is hetzelfde als zijn in 1957 verschenen nummer 'School Days', maar het geheel klinkt net iets vinniger. De klank van frustratie over het opgesloten zitten terwijl The Rolling Stones en The Beatles furore maken met rock & roll hits?

My Ding A Ling (1972)

Opmerkelijk genoeg was het enige nummer waarmee Chuck Berry een nummer één-hit haalde op Amerikaanse bodem een cover, en leek de song in weinig op zijn eerdere nummers. 'My Ding A Ling' werd in 1952 geschreven door Dave Bartholomew en gaat over een jongetje en zijn bijzonder stuk speelgoed - als je daarbij ondeugende gedachten krijgt, is dat helemaal terecht.