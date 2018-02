Chokri Mahassine organiseert house- en technofeestje Garnizoen

De headliners van Pukkelpop 2018 houdt Chokri Mahassine nog even stil, maar heeft donderdag wel ander nieuws de wereld in gestuurd: hij gaat een house- en technofeestje organiseren in de Citadel van Diest. Garnizoen, zoals het concept heet, is geïnspireerd op Warehouse, de iconische nachtclub in Chicago waar de wortels van de house liggen.

Garnizoen zal twee zalen hebben. De techno-arena heet Warehouse en verwelkomt Sam Paganini, Dense & Pika, Haeken, Linear Straight, Joyhauser B2B Goldfox en Beanz. In de housezaal spelen Dan Shake, Kiani & His Legion B2B Bjeor en Kong.

Het is niet de eerste keer dat Mahassine iets buiten Pukkelpop doet - denk maar aan Rimpelrock - maar met Garnizoen, dat maximaal 2000 bezoekers kan ontvangen, houdt hij het bescheiden. 'In een muzieklandschap waar 'meer, groter en bombastischer' vaak de norm is, kiezen we er bewust voor om met Garnizoen te gaan voor betaalbaar en laagdrempelig', legde hij uit op Studio Brussel.

De ticketverkoop voor Garnizoen begint op maandag 19 februari. Kaarten kosten twintig euro. Alle info vindt u op de website van het festival.