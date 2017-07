Chester Bennington van Linkin Park pleegt zelfmoord

Bennington pleegde zelfmoord in zijn woning in Los Angeles. Zijn lichaam werd donderdagvoormiddag (plaatselijke tijd) ontdekt. Hij werd 41.

Chester Bennington vervoegde in 1998 het toen twee jaar oude Linkin Park. De band brak twee jaar later door met haar debuutplaat Hybrid Theory. Met de plaat, inclusief hits als Papercut en In The End, werd Linkin Park in één klap een van de grondleggers van de nu-metal, een mix van metal en rap. Die mix zat ook in het zangwerk. Bennington was de man die zong, gromde en schreeuwde, terwijl Mike Shinoda vooral het rapwerk voor zijn rekening nam.

Na Hybrid Theory ging de band steeds meer experimerenteren met elektronica en probeerde ze om doorslagjes van die plaat te vermijden. Dit jaar kwam er nog een nieuwe Linkin Parkplaat uit, One More Light. Tot op vandaag verkocht Linkin Park zo'n 70 miljoen albums.

De zanger, die zijn vrouw en zes kinderen nalaat, kampte jarenlang met een verslaving aan drugs en alcohol, deels als gevolg van een moeilijke jeugd. Als kind werd hij misbruikt en zijn ouders scheidden toen hij elf was, waarna hij cannabis ging roken. Later volgde cocaïne. Over al die zaken getuigde hij regelmatig in zijn muziek en in interviews.

