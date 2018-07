Charlotte Vandermeersch wil meer dan acteren: 'Toen mijn vader stierf ontstonden er liedjes'

U kent haar als de 'echte' Barbie van Wat als?, als de ambitieuze journaliste in Deadline 14/10, als Red Sonja in de gelijknamige Canvasserie, of als de ploetermoeder in Belgica van haar vriend Felix van Groeningen. Maak nu (op Theater aan Zee) kennis met Charlotte Vandermeersch, zangeres bij Whale*. 'Zijn we er helemaal klaar voor? Als het hart maar goed zit.'