Charlotte de Witte palmt Sportpaleis in met KNTXT

KNTXT, het technoconcept van Charlotte de Witte in de Brusselse club Fuse, neemt stilaan grootse vormen aan. Nadat De Witte haar feest ruim een jaar geleden naar andere clubs bracht en bekendraakte dat ze deze zomer een KNTXT-podium host op Tomorrowland, wil ze nu op 3 november het Sportpaleis vullen met een kwaliteitsvolle techno-line-up.

In de drie jaar dat KNTXT nu bestaat, passeerden heel wat grote namen uit de technoscene de revue, van Chris Liebing over Dave Clarke tot Sam Paganini. Wie er in het Sportpaleis zal draaien, is nog niet bekend.

Ook buiten KNTXT gaat het oerend hard met de carrière van de Witte, bij het grote publiek vooral bekend door haar radioshow op Studio Brussel. Ze blikte in februari nog een Essential Mix debuut in voor BBC Radio 1, speelde in de Boiler Room, stond op de cover van DJ MAG en speelt op zowat alle grote festivals.

KNTXT vindt plaats op 3 november. Info en tickets vindt u hier.