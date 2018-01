Charlotte De Witte en Tiësto hosten voor het eerst podium op Tomorrowland

Tomorrowland heeft alle artiesten, labels en clubs bekendgemaakt die een podium zullen hosten op de 14de editie van het festival. Bij de 67 namen zitten heel wat vertrouwde gastheren en -vrouwen. Zo zijn Dimitri Vegas & Like Mike, die samen met Tomorrowland groot werden, uiteraard present met hun label Smash The House. Ook andere grote deejays als Martin Garrix (STPMD) Eric Prydz (PRYDA), Lost Frequencies en Sven Väth (Cocoon) stellen opnieuw een deel van de line-up samen.

Bij de nieuwe hosts zitten enkele straffe namen, zoals Charlotte De Witte. Ze is al enkele jaren de geestelijke moeder van KNTXT, een technoconcept in de Brusselse club Fuse, en brengt dat feestje nu mee naar Boom. Ook de Australische deejaytweeling NERVO krijgt een eigen podium, net als Joris Voorn (Spectrum), drum-'n-bassconcept Rampage, en Tiësto (Musical Freedom).

Opvallend is ook dat Tomorrowland een eigen stage geeft aan livemuziek. Na het optreden van Oscar and the Wolf wil Tomorrowland duidelijk verbreden en niet enkel deejays aan bod laten komen.

Tomorrowland, dat dit jaar als thema The Story of Planaxis heeft, vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 22 juli en van 27 tot en met 29 juli. De voorverkoop begint op 20 januari, vanaf 22 januari wil de organisatie nieuwe namen droppen. Alle info vindt u hier.

Alle podiumhosts van Tomorrowland 2018 op een rijtje

Abracadabra, Age of Love, Anjunabeats, Anjunadeep, Ants, A State of Trance, Axtone, Barong Family, Bonzai, Cafeïna, Cocoon, Coincidence, Coone & The Gang, Crosstown Rebels presents Get Lost, Crystal Events, Dave Clarke & Fuse present, Diynamic, Drumcode, Floorfiller, Footworxx, Forma.T, Future Sound of Egypt, HELDEEP, High On House, HushHush, I Love The 90's, Jacked, Ketaloco, Kozzmozz, KNTXT, Krankenhaus, Live Stage, Lost Frequencies & Friends, Loudness, Monstercat, Mosaic, Musical Freedom by Tiësto, My House, Nervo Nation, Nico Morano & Friends, Paradise, Potion, Pussy Lounge, Pryda, Psygathering, Q-dance, Radio Ultra Modern, Rampage, Robin Schulz & Friends, VII (Seven), Smash the House, Sirkus, Sexy By Nature, Spectrum, Spinnin', Star Warz, STMPD RCRDS, Trance Classics, Trance Energy, Trybe, The Masquerade by Claptone, Thunderdome, V Sessions, We Play House, Winterclubbing, Woody Weekend