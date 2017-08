'Villains', de nieuwe van QOTSA: spectaculair, ophitsend en met stevige poot in Homme's hart

Meteen voor de draad ermee: Villains is beter dan ...Like Clockwork (2013), die duistere rockopera waarin een ternauwernood uit een depressie geklauterde Homme al wie erop meespeelde lood in de schoenen legde, tot zelfs de geheel uit bonte pluimen bestaande Elton John toe. Beter, als in: gebalder, gevarieerder, entertainender. Meer zelfs: dit is de grootste winstdeelname die Queens of the Stone Age ons uitkeert sinds Songs for the Deaf (2002).

