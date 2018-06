Pusha T pusht zichzelf over de lat op zijn nieuwe plaat Daytona

Pusha T (41), Terrence LeVarr Thornton voor de Amazonkoerier, draait al een poos mee. Begin jaren 2000 vormde hij met zijn broer Gene 'No Malice' Thornton het duo Clipse, en hun debuut Lord Willin' (2002) is een klassieker. Sinds 2010 speelt Pusha T soloslim: Daytona is zijn derde album.

