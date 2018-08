Punkband Idles ontpopt zich tot luide spreekbuis van het simpele burgerverstand

De brexit is van een slecht idee in een vaudeville verzand en Boris Johnson is de best betaalde maar ook de slechtste Engelse komiek in tijden. Een land op zijn gat, dan floreert de punk. Luister maar naar de spannende, tegenpruttelende dingen die Shame, het Ierse maar sterk verwante Girl Band, Fat White Family, Cabbage of Sleaford Mods doen, de ene al sarcastischer of venijniger dan de andere.

