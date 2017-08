'Lust for Life' van Lana Del Rey: 'Ze weet haar beperkte thematiek steeds vaker te ontstijgen'

De titel Lust for Life spreekt - na die van voorgangers als Born to Die (2012) en Ultraviolence (2014) - natuurlijk al boekdelen: op haar vierde elpee durft Lana Del Rey eindelijk van haar succes te genieten. De zangeres straalt zelfs voor het eerst zelfvertrouwen uit. Het feit dat ze in haar huidige relatie eens níét als voetveeg wordt gebruikt, zal daar wellicht niet vreemd aan zijn.

...