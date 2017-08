LCD Soundsystem: met 'American Dream' terug van nooit echt weggeweest

Stil heeft James Murphy niet gezeten sinds in 2011 de stekker uit LCD Soundsystem ging. Hij opende een wijnhuis in het chique Williamsburg en bracht zijn eigen koffiemerk op de markt, bedacht met David en Stephen Dewaele de mobiele dansvloer Despacio, blikte een album in met Arcade Fire en zat in de studio met David Bowie toen die zijn grafrede Blackstar op plaat zette. Het was The Dame himself die een twijfelende Murphy over de streep trok en zijn groep o...