Hipstersnoepje Tirzah debuteert met knappe kattebelletjes tussen The xx en Tricky

Vrij vertaald vanuit het Hebreeuws betekent Tirzah zoveel als 'ze is mijn verrukking'. En, toeval of niet, 'verrukking' is een van de thema's waarmee ze haar eersteling vult - songs over alle naweeën van de romantiek.