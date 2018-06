'Heaven and Earth' van Kamasi Washington is ook echt de hemel op aarde

Drop Kamasi Washington in de cast van de volgende Avengers- of Black Panther-film en hij valt geen moment uit de toon. Echt waar. De monumentale, intimiderende opperpriester met zijn uit massief hout gehouwen wandelstok, voodoojuwelen en kosmisch aura die u op de foto's ziet? Zo is hij dus echt. Jazzy Priest, de dodelijke improvisator. Maar Kamasi is ook een zachtaardige beer. En een speelvogel.

...