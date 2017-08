Grizzly Bears nieuwe plaat 'Painted Ruins': weer meer verbluffing dan ontroering

Met voorganger Shields (2012) had Grizzly Bear zich dermate suf getoerd dat de groepsleden elkaars smoel naar een land verwensten waar alleen Tom Waes nog zijn blauwe zonnebril mee naartoe neemt. Maar zoals soulzanger William Bell ooit zo touchant, want recht uit het leven zong: 'You don't miss your water 'till the well runs dry.'

...