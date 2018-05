Father John Misty laat zijn hart met een kwinkslag bloeden op 'God's Favorite Customer'

Zelf vond Father John Misty dat hij met Pure Comedy (2017) een bitterzoete lofzang op de mens had gemaakt. Toch werd zijn welgemeende compassie voor cynisme aanzien en zijn sardonische humor verkeerd begrepen als misantropie. Plots zat Josh Tillman minder goed in het vel van zijn alter ego. Tijdens de promoronde liet hij een gefrustreerde, nukkige indruk, en amper enkele maanden na de release liet hij reeds doorschemeren dat een volgende plaat in de maak was.

