Deze indiefolkzangeres bezingt de chaos in het Amerika van na de verkiezingen

U moet ons maar pardonneren dat we terstond naar het plattelandsleven verwijzen wanneer de naam Laura Veirs valt. Beluister haar beste platen - en dan denken we voornamelijk aan de trilogie Carbon Glacier (2004), Year of Meteors (2005) en Saltbreakers (2007) - en u spaart een dagtocht in de woeste natuur uit. Ook op The Lookout fungeren alleen al de songtitels als fascinerende vergezichten: Seven Falls, Margaret Sands, The Meadow of The Ca...