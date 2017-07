De zusjes Haim: moeilijk te weerstaan

Eind 2012 sprongen de zusjes Este, Danielle en Alana Haim in de kloof tussen poprock en hupse, blanke r&b, een gaatje dat vacant bleek sinds Sheryl Crow de countrytoer was opgegaan. Met singles als Forever, Falling en The Wire wakkerden de meiden een stevige, wild uitslaande hype aan, en nog voor debuut Days Are Gone (2013) uitgebroed was gingen critici, maar ook Stevie Nicks van Fleetwood Mac (met wie ze het p...