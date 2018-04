De nieuwe mixtape van Princess Nokia is r&b, zoals in rampspoed-en-blèten

Moeder verloren aan aids toen ze tien was. Opgegroeid in een pleeggezin, waar ze fysiek werd mishandeld door haar pleegmoeder. In de straten van het verpauperde East Harlem tussen de skaters, queers en andere misfits begonnen met rappen. Om onderwerpen zit de half-Puerto Ricaanse Destiny Frasqueri alias Princess Nokia (25) alvast niet verlegen. Aan attitude eveneens geen gebrek: begin vorig jaar verkocht Frasqueri een oorveeg aan een man in haar publiek, nadat die haar al dan niet iets obscee...