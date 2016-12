'Can 2016 fuck off now?': hoe de wereld reageert op het overlijden van George Michael

Op de ochtend van 25 december werd George Michael dood gevonden in zijn huis in Goring in Oxfordshire, Engeland. Terwijl het nieuws nog volop binnensijpelt, regent het emotionele reacties op Twitter en andere sociale media.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 -- Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016

Dichte vrienden: Andrew Ridgeley en Elton John

Eén van de eerste reacties kwam van Andrew Ridgeley, de andere helft van het Britse popduo dat de laatste jaren een teruggetrokken bestaan leidde. De twee waren al bevriend sinds de middelbare schoolbanken en waren ook na de split van de band nog erg close. 'Yog' verwijst naar de nickname waarmee Ridgeley zijn kompaan aansprak, de afkorting voor 'Yours Only George'.

Ook Elton John betuigt zijn rouw in een post op Instagram.In 1991 scoorden ze samen nog een wereldhit met 'Don't Let The Sun Go Down On Me'. Naar verluidt ging het daarna bergaf met de vriendschap, volgens de Daily Mail mede als gevolg van het drugsgebruik van Michael. Enkele jaren geleden kickte hij echter volledig af en sloten beide artiesten elkaar terug in het hart.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP A photo posted by Elton John (@eltonjohn) on Dec 25, 2016 at 3:24pm PST

Tijdgenoten: Madonna, Spandau Ballet en Duran Duran

Een andere opzienbarende reactie kwam van Madonna. Zij deelde een clip uit 1989, waarin ze Michael presenteerde voor Video Vanguard award op de MTV Video Music Awards. 'He is a great songwriter, and he makes very classy videos - like me', vertelt de toen nog piepjonge popdiva, en even later 'George, I want your sex. So be my father figure.' Net als verschillende andere artiesten verwijst ze naar het feit dat na Prince, Leonard Cohen en David Bowie alweer een muzieklegende in 2016 het leven laat.

Farewell My Friend! ?? Another Great Artist leaves us. ?Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt -- Madonna (@Madonna) December 26, 2016

Ook verschillende andere bands die in dezelfde jaren als Wham! de hitlijsten domineerden eren hun ex-concullega op Twitter. De bandleden van Spandau Ballet waren in de jaren '80 goed bevriend met George Michael. Bassist Martin Kemp heeft aan Michael zelfs de ontmoeting met zijn huidige vrouw Shirlie Holliman te danken, die meezong in het achtergrondkoor van Wham!. 'It's funny cause I remember the first date me and Shirlie ever went on, when George came as a chaperone', vertelt hij in Life Stories, 'I spent the whole evening trying to lose him so that me and Shirlie could sneak off and snog'.

We are incredibly sad at the passing of our dear friend George Michael. A brilliant artist & great songwriter. Spandau Ballet / Steve Dagger -- Spandau Ballet (@SpandauBallet) December 25, 2016

Ook de Britse popband Duran Duran postte een foto met Michael en sluit zich daarmee aan bij de hele rist aan sterren uit de jaren '80 en '90 die op sociale media eer betonen aan Michael, zoals onder andere Liza Minelli, Bryan Adams, La Roux en Simply Red.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 -- Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael -- Bryan Adams (@bryanadams) 25 december 2016

Heartbroken at the loss of one of my oldest friends. I will never forget the fun times we had together. Rest in Peace George, I'll miss you? pic.twitter.com/HkJpvapLKy -- Sara Dallin (@SaraBananarama) 26 december 2016

Nieuwe Fans

Maar ook verschillende hedendaagse artiesten die opgroeiden met de muziek van Wham! zijn geraakt door het nieuws. Pixie Lott, Robbie Williams, Liam Gallagher en LeAnn Rimes kenden hun hoogtepunten van succes vooral bij een latere generatie, maar zagen Michael als een grote inspiratiebron en muzikaal voorbeeld.

Oh God no ...I love you George ...Rest In Peace x -- Robbie Williams (@robbiewilliams) 26 december 2016

Grew up listening to the beautiful and talented @GeorgeMichael - my mama's favourite! was a pleasure to meet him ? so sad to hear the news ? -- Pixie Lott (@PixieLott) 25 december 2016

It better not be true bout George Michael -- Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 december 2016

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. -- James Corden (@JKCorden) 25 december 2016

RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael -- Bryan Adams (@bryanadams) 25 december 2016

Producers

Een zeer persoonlijk relaas kregen we dan weer van producer en muzikant Mark Ronson, die het niet hield bij een korte tweet, maar een uitgebreide rouwbrief schreef op Instagram. Voor hem was de muziek van Michael één van de redenen dat hij als tiener besliste in de muziekwereld de stappen.Ook producer Nile Rodgers was overduidelijk in shock, af te lezen aan de verschillende Tweets die hij kort na elkaar postte. Hij was op 23 december nog te gast bij George Michael.

Een foto die is geplaatst door Mark Ronson (@iammarkronson) op 25 Dec 2016 om 4:49 PST

I was just at his home the morning of our last @CHICorg show on Dec 23rd in London. I'm stunned #RIPGeorgeMichael My heartfelt condolences. -- Nile Rodgers (@nilerodgers) 26 december 2016

De LGBT-Community

Ook vanuit de holebi-gemeenschap verschijnen verschillende reacties op het overlijden van Michael. Zelf stond hij bekend als een prominent activist voor homorechten, nadat hij na enige mysterie in 1998 uit de kast kwam. Onder andere mede-activist en Amerikaans zanger Miley Cyrus, Star Trek-acteur George Takei en LGBT- organisatie Stonewall bedanken Michael voor zijn inzet in de strijd tegen homofobie.

R.I.P. George Michael. You inspired many and your music will live on in the hearts of the community. You will be sorely missed x pic.twitter.com/tjXqkArahj -- Stonewall (@stonewalluk) 25 december 2016

2016: Het jaar dat de muziek stierf?

Het overgrote deel van de reacties speelt in op zogenaamde 'plaag van 2016', waarbij er veelal gesproken wordt van 'het jaar dat de muziek stierf', aangezien dit jaar verschillende muzikale legendes uit de jaren '80 hun laatste noten zongen. Zoveel zelfs, dat een vergissing snel gemaakt is: de Amerikaanse actrice Sarah Michelle Galler verwisselde Michael met de Culture Club-frontman Boy George, die wel nog springlevend is. In een tweet die ze inmiddels reeds verwijderde, schreef ze: 'Do you really want to hurt me? I guess you do 2016 - #ripboygeorge I was truly one of your biggest fans'. Een vergissing die ondertussen rechtgezet werd dankzij tal van geschoffeerde fans.

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. -- Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 december 2016

Een laatste noot: laten we vooral niet vergeten dat George Michael misschien wel overleden is, maar de muziek gelukkig allerminst. Bruce Springsteen, Iggy Pop, Mick Jagger, Neil Young en Keith Richards... : het zijn maar enkele namen van legendes die in 2016 nog een nieuwe plaat uitbrachten en niet van plan zijn om zo direct het loodje te leggen. Ook de muziek van wijlen Bowie, Prince en Michael blijven dagelijks door honderden luidsprekers schallen, en dat het niet de laatste kerst was met 'Last Christmas' op de radio is dan nog een understatement.