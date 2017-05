Cactus Muziekcentrum staat dicht bij een nieuwe zaal

Sinds Cactus Muziekcentrum haar vorige locatie in de Sint-Jakobsstraat in 2004 verliet, is ze op zoek naar een nieuwe locatie. In 2012 waren er plannen voor een uitbreiding van de Magdalenazaal, maar die stuitten op buurtprotest. Nu lijkt een nieuwe poging wel te gaan lukken.

Concreet zou de concertzaal er komen op de kampeerwagenparking tussen de Bargeweg en de voet van de brug over hasteel naar Gent. Als het schepencollege woensdagavond het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan goedkeurt en er geen bezwaren worden geformuleerd, kan deze zomer al een bouwvergunning worden aangevraagd.

De plannen openen perspectieven voor de dagelijkse werking van Cactus, die nu over verschillende locaties in Brugge wordt gespreid met de Magdalenazaal als voorlopige uitvalsbasis. Maar er wordt ook al aan het Cactusfestival gedacht, dat met de nieuwe zaal een tweede podium zou krijgen. Alle actoren maken duidelijk dat het zo ver nog niet is.

'Een belangrijke stap', zegt Patrick Keersebilck, algemeen coördinator van Cactus Muziekcentrum, in Het Nieuwsblad. De plannen voor de zaal zijn zo goed als klaar, maar de organisatie wil er nog niets over kwijt. Als alles goed loopt, wil ze in het najaar meer vertellen en kunnen de werken begin volgend jaar starten.

Ook in Het Nieuwsblad ziet schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) het goedkomen. 'De locatie is ideaal gelegen. Tijdens de opmaak van het plan waren er contacten met alle belanghebbenden. Er kwamen daarbij wel vragen en opmerkingen, maar geen bezwaren.'