'Bwah! Skrrrt! Brrrup!': de muzikale geheimen van Migos, de grootste hiphopband van dit moment

Sinds hun doorbraakhit Bad and Boujee zijn Offset, Quavo en Takeoff, samen Migos, grote meneren in de hiphopscene. Fans noemen het trio in een populaire internetmeme al lang 'beter dan The Beatles' noemen, maar sinds kort delen ze ook een bijzonder record met het Liverpoolse kwartet: het meeste aantal singles tegelijk in de Bilboard Hot 100, veertien.

Wie het interview met hen deze week in Knack Focus leest, krijgt een inkijk in hoe het trio heeft gewerkt aan zijn laatste album Culture II, waarop onder meer Big Sean en Travis Scott meezingen. Volgens Migos heeft Kanye ook aan wat tracks gesleuteld, maar die willen ze niet allemaal gebruiken op Culture II. 'Hij heeft er meer gemaakt dan er op de plaat zullen staan. Die houden we nog even bij', zegt Takeoff.

Culture II is voor een groot deel opgenomen op tournee, en dat was een grote aanpassing voor Migos. De heren zijn namelijk gewend om elk afzonderlijk in hun eigen studio op te nemen - dat is een ingrediënt van het geheime Migos-recept.

'Nergens beter dan thuis', zegt Offset. 'Daar zit je gewoon in je zone, comfortabeler kan niet. Ik heb Bad and Boujee bij me thuis gemaakt.' Hij voegt eraan toe dat hij zijn stukken van de song heeft opgenomen terwijl zijn jongste op de vloer zat te spelen, vlak naast zijn benen.

Twintig minuten

Nog een deel van het recept is snelheid. De groep had vroeger zelfs een twintig-minutenregel: langer mochten ze niet over een strofe doen. Tegenwoordig gaat het iets trager, maar lyrics worden nog altijd niet uitgeschreven. Het is een hoeksteen van hun sound: ze freestylen en kijken wat er gebeurt. Dat weerhoudt hen ervan te lang over de dingen na te denken en maakt de weg vrij voor hun instincten.

Om alles op zijn plaats te krijgen gebruiken ze geïmproviseerde tussenwerpsels als 'shine' (een verwijzing naar hun juwelen) of eigen karakteristieke geluideffecten als 'bwah', 'skrrt' of 'brrrup' - woordjes die het ritme benadrukken en het geheel zo verdomd catchy maken. 'Iedere beat heeft zijn eigen stukje vrije ruimte, een halve seconde, meer niet, en dáár moet je die geluidjes in mikken', zegt Quavo. 'Gebruik die motherfuckin' stem als een hihat of een snaredrum.'

Maar het belangrijkste advies van Migos? 'Zelfs als het gangsta shit is, of trap shit of wat dan ook, de bitches moeten het goed vinden', zegt Takeoff. Bad and Boujee was echt eentje voor de vrouwtjes. Die song deed iets met hen, maakte dat ze gingen opkomen voor zichzelf. Hij zorgde ervoor dat ze zich goed voelden. Als je de vrouwen mee hebt, heb je alles. Ziedaar het geheim achter de hits, altijd en overal: de vrouwen moeten het goed vinden.'

(c) 2018 Rolling Stone

Lees de volledige reportage met Migos:'Ik ben een rockster! Maar dat wisten julie al!'