Buzzy Lee is onze muzikale zomertip én de dochter van Steven Spielberg

Echte naam: Sasha Spielberg. Instagram ASL: 27. Vrouw. Los Angeles. Ech: @sashaspielberg In het kort: dochter van Steven. Maakt zelf indiemuziek. Die is goed. Luister naar Coolhand.

In het lang: Buzzy Lee is de dochter van Steven Spielberg en actrice Kate Capshaw. Gezien haar ietwat bekende vader (en cameo's in The Terminal, Munich en Indiana Jones and the Crystal Skull) leek ze voorbestemd om de acteerwereld in te duiken. Het werd de muziek. Harde fans van Nicolas Jaar kennen haar al van Just Friends, haar samenwerking met de producer, en hun cover van Leonard Cohens Avalanche. Nu schakelt ze een versnelling hoger als Buzzy Lee, haar eerste soloproject.

Deze week verschijnt namelijk Facepaint, de eerste ep van Buzzy Lee. Eerste single Coolhand, met opnieuw haar jeugdvriend Jaar achter de knoppen, is onderkoelde, kwetsbare indiepop, waarin u afhankelijk van uw leeftijd Carly Simon, Carol King, Fleetwood Mac, Haim, Chairlift of Empress Of in kunt horen, en komt op precies het juiste moment. Het is het soort popbriesje dat haast achteloos passeert in uw playlists, maar waarvan u op het einde van de zomer merkt dat u er veel vaker naar geluisterd hebt dan u zelf dacht. Gezien de link met haar vader gaat elk recensie van haar over de filmische kwaliteit van haar muziek. Dat is nergens voor nodig.

Een willekeurige quote: 'Toen ik twaalf was, stelde ik me voor dat ik 27 was, op het punt stond om te trouwen en twijfelde of het wel de juiste man was. Nu ik daadwerkelijk 27 ben, is dat nog altijd waar mijn songs over gaan.'

Klasseren onder uw playlist 'Zomer 2018'.