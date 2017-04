Bruxelles est arrivée: de rappers om in het oog te houden volgens Lefto en Kurt De Leijer

ZWANGERE GUY

Het alias van de Nederlandstalige Brusselaar Gorik van Heusden - u kan hem ook kennen als Omar G van Stikstof - die aan deze van de taalgrens wel eens zou kunnen doen wat Roméo Elvis bezuiden daarvan gedaan heeft. Omschrijft zichzelf in zijn bio als 'de David Beekkant van het pleintjesvoetbal', 'de Scrabblekoning van de Brusselse Bas-class' en 'de James Bond van de sans connerie'. Dat zijn twee goede woordspelingen en één hele goede. Brengt deze week de laidback mixtape Zwangerschapsverlof vol. 3 uit. Op zich is dat al een beetje geinig. Als u weet dat er geen Vol. 1 of Vol. 2 bestaat, is het dat helemaal.

CABALLERO

Een Brusselaar met Barcelonese roots en een fantastische flow. Was samen met Roméo Elvis verantwoordelijk voor Bruxelles arrive, de YouTubehit die hun beider carrières een boost gaf - en al helemaal in Frankrijk. Spaarde een studio bijeen met crowdfunding, waar hij zich sindsdien uitleeft met de Charleroise MC en beatmaker JeanJass - ook een belangrijke naam in de scene. Double hélice volume 2 is onderweg. Het zal niet het laatste zijn dat u van hem hoort.

LE 77

En dat mag u uitspreken als 'Le Sept Sept' - bekt net iets beter dan 'Le Soixante-Dix-Sept'. De crew van Peet, Félé Flingue, Morgan en Rayan, vier vrienden die een huis en een opnamestudio in Laken delen. Hebben net hun debuut C'est le 77 uit, waarop ze laten horen dat ze even complexloos hun weg weten met een old-school groove als een drum-'n-bass-beat. Een bijzonder energieke livecrew ook - ze verzorgden al een aantal keer het voorprogramma van hun vriend Roméo Elvis - die op een podium al eens pofjassen van Helly Hansen en te hoog opgetrokken witte joggingbroeken durft te dragen. Onduidelijk of dat ironisch is of niet.

L'OR DU COMMUN

De crew die Roméo Elvis op het podium trok, hem de hiphopwereld leerde kennen en een flink aandeel had in zijn debuut Bruxelles c'est devenu la jungle. Bestaat uit vier leden, van wie u Swing kent als de rapper die Roméo Elvis live bijstaat en Félé Flingue als een van de gasten van Le 77. Boom bap met een hang naar de hiphop van de nineties. Zou in mei met zijn derde ep Zeppelin komen.

ISHA

De ancien van de Brusselse hiphopscene. Liet al eens van zich horen in 2008 als Psmaker, maar verdween vervolgens van de radar. Om eind vorig jaar weer net op het juiste moment naar boven te komen, deze keer onder zijn eigen voornaam. Ook al een vriend van Roméo Elvis. Check de cameo van die laatste in de videoclip van Tony Hawk, een productie van JeanJass, waarin Isha flirt met donkere gangsterrap. 'J'envoie des flow de haut niveau / Je suis respecté comme Tony Hawk', rapt hij. In het Frans blijkt dat te rijmen.