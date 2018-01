Bruno Mars grote winnaar op de Grammy's

In totaal werd zondagavond een Grammy Award uitgereikt in 84 categorieën. Bruno Mars haalde alle categorieën waarin hij genomineerd was binnen: album van het jaar (24K Magic), opname van het jaar (24K Magic), lied van het jaar (That's What I Like), beste R&B-uitvoering (That's What I Like), beste R&B-lied (That's What I Like) en beste R&B-album (24K Magic). Met zes Grammy's is hij de grote winnaar van de avond. Bovendien won zijn album 24K Magic ook de Grammy voor best geproducete album.

Hij wordt op de voet gevolgd door rapper Kendrick Lamar, die vijf beeldjes (op zeven nominaties) in ontvangst mocht nemen: beste rapuitvoering (Humble), beste rap/gezongen uitvoering - voor een samenwerking of duet tussen een rapper en een zanger(es) - (Loyalty met Rihanna), beste raplied (Humble), beste rapalbum (Damn) en beste muziekvideo (Humble) op zijn naam.

Opvallend is dat grote favoriet Jay-Z geen enkele van zijn acht nominaties kon verzilveren.

Andere winnaars in belangrijke categorieën zijn onder meer Alessia Cara als beste nieuwe artiest, Ed Sheeran met de beste solo-uitvoering (Shape Of You) en het beste popalbum (Divide), The War on Drugs met het beste rockalbum (A Deeper Understanding), The National met het beste alternatieve album (Sleep Well Beast) en Kraftwerk met het beste elektronische/dance-album (3-D The Catalogue).

Daarnaast werden er twee Grammy Awards postuum uitgereikt. De in december 2016 overleden Carrie Fisher - bekend om haar rol als prinses Leia uit Star Wars - kreeg de prijs voor beste album met gesproken woord voor haar audioboek The Princess Diarist waarin ze anekdotes vertelt over de populaire filmreeks. Leonard Cohen, die in november 2016 overleed, won beste rockuitvoering met zijn lied You Want it Darker, dat drie weken voor zijn dood werd uitgebracht.

Optredens

De Grammy's werden dit jaar gepresenteerd door James Corden, die tijdens de avond een speciaal opgenomen Carpool Karaoke liet zien waarin hij met Sting en Shaggy in de New Yorkse metro belandde.

Er waren vele optredens tijdens de avond. Een van de meest opzienbarende was het duet tussen Elton John en Miley Cyrus.

Als knipoog naar de categorie 'gesproken woord' werd er door verschillende beroemdheden, waaronderSnoop DoggenCher voorgedragen uit 'Fire and Fury', het boek van Michael Wolff over president Donald Trump. In die videoclip maakte Hillary Clinton ook nog een verrassingoptreden.

Zie hier een complete lijst van alle winnaars.