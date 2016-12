Broers Dewaele kapen Brusselse club Fuse met labelnight

Vorige maand verwelkomde de Brusselse club Fuse nog het Franse dj-duo Justice voor een verrassingsact. Nu is het de beurt aan een ander, Belgisch tweetal om er te gaan spelen. Stephen en David Dewaele, bekend als 2manydjs en Soulwax, komen er met hun platenlabel Deewee Records lang op 23 december.

Naast 2manydjs zelf spelen Asa Moto, met leden van Ego Troopers en Le Cheval, de Chinese muzikant Bolis Pupul en Future Sound of Antwerp ten dans.

De ticketverkoop begint op 14 december om 17.30 uur. Op de avond zelf openen de deuren om 22 uur.

Dat de broertjes Dewaele graag een kerstfeestje geven, is bekend. Eerder palmden ze met hun Soulwaxmasevenementen de Ethias Arena in Hasselt in.