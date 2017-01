Britse artiest Peter Sarstedt (75) overleden

In 1969 scoorde Peter Sarstedt een nummer één hit met 'Where Do You Go To My Lovely' in Groot-Brittannië. Het nummer werd opnieuw bekend dankzij de Amerikaanse regisseur Wes Anderson, die het lied gebruikte in de kortfilm 'Hotel Chevalier' en in de prent 'The Darjeeling Limited'. De keuze voor dit nummer is waarschijnlijk enerzijds gestoeld op de Indiase afkomst van Sarstedt en anderzijds een hint naar het vriendinnetje van het filmpersonage Jack, die heel wat gelijkenissen vertoont met het meisje waar Sarstedt over zingt.

De Britse singer-songwriter was de broer van Eden Kane, waar hij kort basgitaar voor speelde en van de popzanger Clive Sarstedt. Hij kwam uit een muzikaal nest, want zijn ouders hadden een opleiding tot klassieke muziek genoten.

Sarstedt was vooral beroemd voor zijn hit 'Where Do You Go To My Lovely', maar in zijn vijftigjarige carrière liet hij maar liefst veertien albums op de wereld los, waarvan zijn laatste in 2013. In 2010 ging hij op pensioen, omwille van de ziekte Progressieve supranucleaire parese.

(LP)