Bon Iver annuleert volledige concertreeks

Hij heeft een stem waar je je in wil nestelen en een baard die menig hipster inspireerde, maar voorlopig zullen fans hun bewondering voor Bon Iver bij het beluisteren van zijn platen moeten houden.

Na het verschijnen van de eerste singles voor zijn langverwachte derde plaat '22, A Million' kondigde Justin Vernon, de man achter de alias Bon Iver, ook een nieuwe concertreeks aan doorheen Europa. Het was van 2012 geleden dat hij nog op een podium op het Europese vasteland stond. De bedoeling was dat Bon Iver daar op 22 januari in Parijs verandering in zou brengen, en na drie weken in Londen de tour zou afsluiten. Begin februari zou hij ook in Vorst Nationaal langskomen, maar intussen raakte bekend dat de volledige tournee gecanceld wordt, om 'persoonlijke redenen'. Wat die precies zijn, is nog niet duidelijk.

Wie de man met de baard absoluut wil zien, kan voorlopig ook niet hopen op een snelle herkansing: de concerten worden niet opnieuw ingepland. Tickethouders kunnen wel rekenen op een volledige terugbetaling bij het originele verkooppunt.

(EVL)