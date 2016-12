Bob Dylan vereerd om "zo'n prestigieuze prijs te mogen ontvangen"

"Als iemand me had gezegd dat ik ook maar de minste kans maakte om de Nobelprijs te winnen, zou ik gedacht hebben dat die kans even groot was als op de maan zijn", schreef Dylan, die als eerste liedjesschrijver de prijs ontvangt.

Het is de eerste keer dat de zanger de Zweedse Academie officieel bedankt voor de erkenning, die velen met haar keuze verraste.

"Niet een keer heb ik de tijd gehad om me af te vragen of mijn liedjes literatuur zijn", zo zei Dylan, die benadrukte de woorden niet te vinden om de eer te beschrijven om zijn naam te zien prijken tussen eerdere winnaars als Rudyard Kipling, Albert Camus of Hemingway.

Over de afwezigheid van Dylan bij de ceremonie is al heel wat inkt gevloeid. Zelf liet hij weten "andere verplichtingen" te hebben.

De zangeres Patti Smith bracht haar versie van Dylans nummer "A Hard Rain's A-Gonna Fall", waarvan ze een stuk moest hernemen omdat ze de draad verloor. "Het spijt me, kunnen we dat opnieuw doen? Mijn excuses, ik ben zo nerveus", aldus een verlegen Smith, die vervolgens een bemoedigend applaus kreeg van het publiek. (Belga)