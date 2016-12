Bob Dylan geeft concert in Antwerpse Lotto Arena

Afgelopen zaterdag liet de 75-jarige Dylan nog de uitreiking van de Nobelprijzen aan zich voorbij gaan. "Wegens andere verplichtingen", klonk het bij zijn entourage.

Tussen alle persaandacht door omtrent de Nobelprijs sleepte Dylan vorige week ook nog eens twee nominaties voor de Grammy Awards in de wacht voor zijn albums 'Fallen Angels' en 'The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol. 12 (Collector's Edition)'.

Wie er op 24 april 2017 wil bijzijn, kan vanaf woensdag 14 december tickets proberen bemachtigen via de website van Gracia Live. (Belga/DB)