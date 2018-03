Björk komt deze zomer naar Gent

Prince, Leonard Cohen, Ennio Morricone, Massive Attack: het kransje supersterren dat de voorbije jaren neerstreek op het Sint-Pietersplein in Gent is beperkt. Mag binnenkort aan dat rijtje toegevoegd worden: Björk. Dankzij de organisatoren van het Gent Jazz Festival komt zij de Arteveldestad op woensdag 11 juli oh so quiet maken met een exclusief Benelux-concert, tevens haar eerste show op Belgische bodem in zes jaar.

Verwacht u aan de hits, maar ook aan enkele songs uit Utopia, haar vorig najaar verschenen negende soloplaat, waarop de IJslandse popfee weer opvallend frivool voor de dag komt. Benieuwd of ze de twaalf fluitisten, de rist koorzangers én de pluimveesamples die dat album kleur geven ook meebrengt.

